El motivo por el cual el delantero mexicano no está presente desde el inicio.

América y Atlas se enfrentan este martes 17 de septiembre por la Jornada 8 del Apertura 2024. El partido se lleva a cabo en el Estadio Azteca y se espera que sea un juego con muchas emociones.

El club azulcrema no comenzó la Liga MX de la mejor manera y, si bien aún quedan muchas jornadas por disputarse, el vigente campeón actualmente está fuera de los puestos de Liguilla.

América se enfrenta este martes con Atlas, un equipo que ganó 4 de los últimos 5 partidos que disputó en el Apertura 2024. Las Águilas buscarán sumar de a 3 en su casa y en la alineación titular hay una ausencia importante: la de Henry Martín.

¿Por qué no juega Henry Martín en América vs. Atlas por el Apertura 2024 de la Liga MX?

Henry Martín no es que no juega sino que André Jardine decidió dejar al capitán de América en la banca, posiblemente para rotar un poco al equipo. El entrenador brasileño decidió que Eduardo Aguirre, el ex futbolista de Rayados, sea titular.

De esta manera, el delantero histórico de América aguardará seguramente a la segunda mitad para sumar minutos contra Atlas. El delantero uruguayo viene consiguiendo buenos rendimientos y tendrá una oportunidad más para seguir demostrando.