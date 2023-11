En el histórico triunfo de la Selección de Uruguay ante la Argentina por 2-0, en La Bombonera, en lo que fue la primera derrota de la Albiceleste en 14 partidos, no todo fue motivo de alegría para la visita. ¿La razón? Maxi Araujo, extremo del Toluca, se retiró entre lágrimas luego de haber sufrido una lesión en el segundo tiempo.

La misma se dio luego de una inoportuna jugada con Rodrigo De Paul, mediocampista del Atlético Madrid, quien cae sobre el tobillo derecho del futbolista de los Diablos Rojos.

Instantáneamente, Araujo se quedó tirado en el campo de juego solicitando asistencia médica y se vio obligado a retirarse en camilla del mítico estadio de Boca Juniors. Las imágenes fueron escalofriantes debido a cómo se encontraba llorando el uruguayo.

Ya pasadas varias horas de la finalización del encuentro, el reconocido periodista argentino César Luis Merlo brindó novedades sobre la lesión que sufrió el atacante de 23 años.

¿Qué lesión sufrió Maxi Araujo?

En su cuenta de Twitter (o X), Cesar Luis Merlo informó: “Buenas noticias para Toluca: Maxi Araujo se hizo estudios y quedó descartado que tenga alguna lesión ósea“.

Luego, amplió: “En principio, es un esguince de tobillo derecho que le permitirá hacer la pretemporada“. De confirmarse, sin dudas que sería una enorme noticia tanto para la Selección de Uruguay como para Toluca. Cabe destacar que no jugará el duelo ante Bolivia y será liberado por el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa.

El futuro de Maxi Araujo en Toluca

En la previa al partido entre Argentina y Uruguay, Araujo había hecho declaraciones que alertaban a la afición de los Diablos Rojos. En charlas con Guillermo Parado, declaró: “Me dijeron que Napoli era la primera opción. No me dijeron el plazo en el que me iban a venir a buscar pero que me querían. Ojalá sea ahora porque tengo muchas ganas y no desaprovecharía la oportunidad“.