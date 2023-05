¿Qué pasó con Vinicius Jr en el partido de Real Madrid vs. Valencia?

El pasado domingo, 21 de mayo, los medios del mundo se hicieron de un hecho ocurrido en La Liga de España 2023. De esta manera, te contamos, a continuación, qué pasó con Vinicius Jr en el partido de Real Madrid vs. Valencia.

El encuentro fue triunfo por 1-0 del Che, gracias al tanto de Diego López Noguerol por sobre el Merengue. Además, el futbolista brasileño fue expulsado durante el complemento.

En este compromiso, el resultado futbolístico quedó marginado debido a un hecho vergonzoso por parte del público valenciano en el Estadio de Mestalla.

El delantero surgido del Flamengo tuvo un cruce con la afición de su rival por gritos que sufrió durante todo el partido de racismo. Luego, se expresó en sus redes sociales.

“No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí“, escribió Vini.

¿Por qué expulsaron a Vini?

Después de que el partido se demorase por los gritos de racismo, se reanudó y el de Brasil increpó a Yunus Musah por hacer tiempo, lo que desató la reacción del arquero Giorgi Mamardashvili y luego entre todos los planteles para separar.