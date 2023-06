¿Sabes mucho sobre la Liga MX? ¿Te gusta jugar con tus amigos para ver quién es el que más resultados acierta sobre el futbol mexicano? De ser así, esta es tu oportunidad. Los fanáticos lo pidieron y lo consiguieron: la Quiniela de Juanfutbol está de regreso para el venidero Apertura 2023.

El campeonato azteca comenzará el viernes 30 de junio, con el partido entre América y FC Juárez en CDMX, y desde ese entonces también iniciará la ilusión de todos los que se hayan inscrito. ¿Aún no te has registrado? No esperes más: haz click aquí y participa por grandes premios, demostrando tus conocimientos.

¿Qué puedes ganar en la Quiniela de Juanfutbol?

Al estar inscrito en la Quiniela, y completando jornada tras jornada los resultados del Apertura 2023 de la Liga MX, podrás participar por un jersey cada semana. Como si esto fuera poco, también tendrás la posibilidad de llevarte una PS5, que se le adjudicará al genio que sea capaz de generar más aciertos.

¿Cómo registrarse GRATIS en la Quiniela de Juanfutbol?

¿Tienes ganas de participar de la Quiniela en este Apertura 2023? Es fácil. Haz click aquí y completa tus datos personales para jugar GRATIS. Participa por premios semanales y al final de la temporada, demostrando todos tus conocimientos sobre el futbol mexicano. Además, puedes crear torneos para competir con tus amigos y ver quién es el mejor de tu grupo. ¿Qué esperas?