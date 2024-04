Renato Paiva se agrandó previo a enfrentar al América: "Le tengo respeto, pero no miedo"

El Deportivo Toluca y el Club América serán los protagonistas de una ‘final anticipada’, cuando se enfrenten este sábado por la tarde en el Estadio Azteca, en el marco de la 15° jornada del Clausura 2024 de la Liga MX.

En una semana que seguramente tendrá de todo, el primero en expresarse fue Renato Paiva, entrenador de los ‘Diablos Rojos’, que platicó con los medios de comunicación respecto al cruce que enfrentará a los dos primeros de la tabla.

El estratega portugués mostró su estima hacia el rival pero también puso en su lugar los rangos, ya que el Toluca se ubica por encima de las Águilas en las posiciones, por su diferencia de gol superior. “Le tengo respeto al América, pero no miedo”, sentenció el timonel del conjunto escarlata empezando a palpitar la previa.

“Estamos en el primer lugar igualados con América, pero estamos hablando del actual campeón del futbol mexicano y juega en su casa y con su público”, señaló el DT de los Diablos como elogio a su próximo contrincante. “Nosotros los respetamos mucho, sabemos de su calidad individual y colectiva, porque André (Jardine) está haciendo un grandísimo trabajo, pero 100% de respeto y 0 miedo, somos 11 contra 11 y hay que jugar“, ratificó Paiva durante la rueda de prensa, apenas días antes del partidazo que se aproxima.

Por otra parte, el entrenador narró su entusiasmo por haber alcanzado la cima y reconoció que no es un peso extra para sus dirigidos. “Ser líder nunca es peligroso, hay muchos partidos para llegar a una final pero la gestión en ese camino es lo importante, ese profesionalismo al hacer nuestro trabajo; aun así no te garantiza títulos, pero te ayuda a estar más cerca de ganarlos“, se explayó Renato, uno de los máximos responsables de este fantástico presente del Toluca.

En tanto a si se ve como el equipo campeón, el DT del equipo escarlata prefirió mantener la humildad y continuar en la misma línea de comportamiento. “Pase lo que pase, nosotros trabajaremos de la misma manera: serios, honestos, apasionados, dedicados, y con una filosofía y metodología que creemos mucho; pero eso no te garantiza que ganes siempre o seas campeón, por eso yo no prometí títulos aunque me mataron”, se sinceró el estratega que ya prepara la parte táctica para el duelo del sábado en Ciudad de México.

Por último, Renato Paiva aseguró que no es una sorpresa que el Toluca esté en lo más alto, como muchos dicen, ya que se trata del tercer club más ganador de México. “¿Equipos grandes? América, Chivas, Toluca: son los que más ligas tienen; que me perdonen los demás equipos, podrán ser más populares y tener millones de aficionados pero los títulos ahí están“, concluyó el portugués, que buscará lograr su segundo triunfo consecutivo como visitante.