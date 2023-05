Los últimos días han sido de tensión absoluta en la interna de Mercedes-AMG Petronas, ya que los medios europeos han asegurado que Lewis Hamilton recibió una tentadora oferta de Ferrari. Es por eso que, de cara a la temporada 2024 de la Fórmula 1, podría abandonar a la escudería alemana.

Toto Wolff, jefe del equipo, se mostró tranquilo ante esta situación y le tiró toda la presión al piloto británico para que no deje el barco. Sin embargo, a pesar de negar este interés de los de Maranello por el heptacampeón mundial, la realidad marca que tiene muchas opciones de cambiar de vereda.

Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing y uno de los hombres más importantes en el paddock de la F1, platicó con F1-Insider en las últimas horas y reveló las dos razones por las que Lewis Hamilton es infeliz en Mercedes en estos momentos. ¿Información u opinión? Júzguenlo ustedes mismos.

El directivo mencionó: “Hay dos cosas que realmente molestan a Hamilton. En primer lugar, que ya no es campeón del mundo y le será difícil volver a serlo en el futuro. Sabe que no hay sitio para él en Red Bull. Y si Ferrari será mejor para él en términos deportivos que Mercedes no está escrito en piedra”.

“Además de la perspectiva deportiva, Lewis no es feliz porque ya no es el piloto con mayores ingresos en la Fórmula 1. Este es Max Verstappen ahora. Al menos eso podría cambiar con la ayuda de Ferrari”, sentenció Marko, dando a entender por qué el británico firmaría con los italianos.