Los detalles del futbolista que no podrá realizar la pretemporada a la par del grupo.

El plantel de futbolistas de Tigres UANL se encuentra en sus últimos días de vacaciones, debido a que la próxima semana los Auriazules se reencontrarán para comenzar la pretemporada.

El inicio de la misma está pactado para el próximo lunes 3 de junio. A partir de ese día, Robert Dante Siboldi comenzará a trabajar con su grupo de jugadores pensando en lo que será el Apertura 2024 y la Leagues Cup.

No obstante, en las últimas horas surgió una noticia que seguramente no le habrá caído bien al entrenador de Tigres: un futbolista titular no podrá formar parte de la pretemporada por lesión.

Diego Lainez fue operado. ¿Cuánto tiempo estará ausente con Tigres UANL?

Tigres informó este martes que Diego Lainez fue operado quirúrgicamente por la lesión que venía arrastrando en su tobillo derecho, un problema que incluso lo obligó a bajarse de la convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa América 2024.

Diego Lainez se pierde la pretemporada con Tigres UANL (Imago)

“Informamos a nuestra afición que Diego Lainez fue operado el día de ayer con éxito de un pinzamiento posterior y fibrosis del proceso calcáneo del tobillo derecho. Su reincorporación al trabajo grupal queda sujeto a evolución“, escribió el club en el comunicado que emitió en redes sociales.

El club no reveló cuánto tiempo estará ausente Diego Lainez, aunque extraoficialmente se cree que el Factor deberá alejarse del campo por al menos un mes para recuperarse de forma correcta de la lesión.