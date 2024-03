Javier Aquino es un símbolo de Tigres UANL, y no hay dudas o debate sobre ello. Resulta que el futbolista de 34 años ya lleva casi una década con la camiseta Felina, tiempo suficiente para hacerse ganado el cariño de toda la afición. Pero ya pensando a futuro, el propio futbolista tiene decidido dónde ponerle fin a su carrera.

A mediados de 2015, el defensor llegó al conjunto universitario procedente de Villarreal para comenzar, aunque aún sin saberlo, una larga historia de amor. Tal es así que desde aquel momento hasta ahora, el nacido en Oaxaca se ha convertido en un jugador sumamente querido por los aficionados.

Sin embargo, lo cierto es que pensando en su futuro, hay una situación que empieza a generar incertidumbre: la finalización de su contrato. Resulta que su vínculo actual concluye a finales de este año, por lo que los próximos meses serán clave para conocer qué será de la carrera de Javier Aquino.

¿Renueva con Tigres? La palabra de Javier Aquino

“Estamos en el último año de contrato, en diciembre finaliza mi relación laboral con el club, la verdad es que estoy muy contento aquí, veremos más adelante si continuamos, a mí me encantaría”, comentó el futbolista en una entrevista con Canal 6 Deportes, dejando más que en clara su intención de seguir en el conjunto universitario.

Pero, además, añadió: “Ha habido acercamientos muy pequeños, no ha habido algo tan formal, todavía no. Sí el club decide que continuemos yo encantado, sino también, me iría con la frente en alto y agradecido con este club por todo lo que me ha dado, claro que me encantaría seguir, pero ya lo veremos en los próximos meses”.

Javier Aquino reveló en dónde quiere retirarse del futbol

Pese a no haber nacido futbolísticamente en Tigres UANL, a Javier le gustaría ponerle fin a su carrera en el equipo Felino. “La verdad que al ver que se acerca el final de la carrera uno también piensa en dónde le gustaría retirarse, y la verdad que me gustaría retirarme aquí. Ya veremos después las negociaciones, si hay o no hay, el interés de ambas partes para ver que se puede lograr”, soltó al respecto.