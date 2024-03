"No me dejaba": la fuerte acusación de Alan Pulido contra Tigres UANL y el futbol mexicano

La carrera de Alan Pulido ha tenido muchos altibajos, aunque claro está que nunca ha llegado a ser la que se esperaba. Y si bien es cierto que tuvo paso por Europa, el sueño de todo futbolista, el hoy jugador de Sporting Kansas recordó una frustrada llegada al viejo continente y criticó el accionar de Tigres UANL.

Allá por 2015, el delantero consiguió dar el tan esperado salto, y llegó al futbol europeo. Su primer destino fue el APO Levadiakos de Grecia, club al que llegó libre luego de haber pasado por el conjunto Felino. Y si bien es cierto que Pulido estuvo varios años con los universitarios, las cosas no terminaron bien.

Tal es así que habiendo pasado casi una década desde su salida de Tigres UANL, Alan se mostró aún enojado por las formas de su salida, y la negativa de parte del conjunto mexicano de dejarlo salir en su debido momento.

La crítica de Alan Pulido por la decisión de Tigres UANL

“Yo me quería ir, pero Tigres no me dejaba. Muchos jugadores que no les preocupa ganar dinero, los clubes los terminan bloqueando porque ven primero el negocio. Por eso te venden a un equipo de México antes que evolucionar tu futuro y crecimiento”, soltó el hoy jugador de Sporting Kansas en una entrevista con TUDN.

De esta manera, primero acusó al conjunto Felino por poner impedimentos para que se vaya a Europa, aunque también apuntó contra ciertas políticas que existen en México. Pero, además, lo hizo ni más ni menos que luego de lo sucedido en los últimos días en la Nations League, y en medio del debate sobre jugadores mexicanos en Europa.

“Cuando al jugador no le dan la posibilidad de ir al fútbol europeo, piensa en lo económico. El jugar en el fútbol europeo te da un salto de calidad”, cerró. Finalmente, Alan Pulido pudo terminar jugando en el viejo continente, aunque claro está que no tuvo el nivel que esperaba allí.