¡Espectacular miércoles de partidos en el futbol mexicano! En triple turno, se puso fin a la jornada 2 del Clausura 2026 con cinco compromisos de altísimo vuelo. Todos han cumplido las expectativas y dejado a los espectadores ansiosos de cara a la próxima fecha. Tras el cierre de la tanda entre-semana, repasa la tabla de posiciones de esta Liga MX.

Los resultados del miércoles en el Clausura 2026 de la Liga MX:

En la primer franja horaria del día, Cruz Azul venció por 2-0 a Atlas en el Estadio Cuauhtémoc, gracias a las conquistas de Gabriel Fernández y José Paradela. Así, ‘La Máquina’ alcanzó el sexto puesto del campeonato y los ‘Zorros’ cayeron a la decimocuarta posición del mismo.

En segundo término, Tijuana derrotó por 2-1 a Querétaro en el Estadio Corregidora, con los tantos de Unai Bilbao y Kevin Castañeda (descontó Ali Ávila). De este modo, los ‘Xolos’ llegaron al cuarto lugar, mientras que los ‘Gallos Blancos’ se ubicaron decimoquintos.

Simultáneamente, se dio uno de los resultados inesperados: Atlético San Luis le ganó por 2-0 al América en el Estadio Ciudad de los Deportes, con goles de Joao Pedro y Juan Sanabria. Las ‘Águilas’ se colocan decimosextas, en tanto que los potosinos marchan en quinta posición.

En el tercer turno, otra de las sorpresas del día: Pumas UNAM superó por 1-0 a Tigres UANL en el Estadio Universitario, por medio de la anotación de Robert Morales. Con este marcador, la visita se ubicó en la tercera colocación, y el dueño de casa acabó en el décimo puesto.

Finalmente, en el último juego, Toluca venció por 3-1 a Santos Laguna en el Estadio Nemesio Diez, con goles de Ortega en contra, Marcel Ruiz y Helinho (descontó Villalba). Así, los ‘Diablos Rojos’ alcanzaron el primer lugar, mientras que los ‘Guerreros’ están últimos.

¿Quién es el líder del Clausura 2026 de la Liga MX tras la jornada 2?

Tras las primeras dos fechas del campeonato, sólo dos equipos pudieron ganar sus dos partidos: Toluca y Chivas. Los ‘Diablos Rojos’ y el ‘Rebaño Sagrado’ son los dos punteros del Torneo Clausura, con seis puntos de seis disputados, y observan a todos desde arriba. Xolos y Pumas, con cuatro unidades, son los actuales escoltas de la competencia.

La tabla de posiciones tras la jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX: