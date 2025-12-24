Tigres viene de ser subcampeón del futbol mexicano tras caer ante Toluca en la final del Apertura 2025, una serie que se definió en los penales hace apenas unos días en el estadio Nemesio Díez. Fue una final muy cerrada, pareja en todos los aspectos, que terminó escapándose por detalles mínimos y dejó un sabor amargo en el conjunto regiomontano.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Tigres podrá ser campeón en 2026? ¿Tigres podrá ser campeón en 2026? Ya votaron 0 personas

El equipo dirigido por Guido Pizarro ya pasó página rápidamente y ahora deberá enfocarse de lleno en la preparación de la próxima temporada del futbol mexicano. La intención dentro del club es clara: volver a ser protagonistas desde el primer día y pelear nuevamente por el título, con la revancha de la final perdida todavía muy presente.

Para lograrlo, la directiva de Tigres entiende que es necesario reforzar el plantel con futbolistas de jerarquía que puedan aportar un plus en momentos decisivos. El análisis interno apunta a elevar la competencia en varias líneas del campo y sumar nombres con experiencia probada en la Liga MX.

Publicidad

Publicidad

En ese contexto aparece el nombre de Carlos Rotondi, futbolista argentino que actualmente milita en Cruz Azul y que es del agrado de la cúpula felina. Tigres está dispuesto a seguir negociando por su fichaje, pero el principal obstáculo es el elevado monto que exige La Máquina Celeste para dejarlo salir.

De acuerdo a la información del periodista César Luis Merlo, el interés de Tigres por Rotondi es real y concreto. Sin embargo, Cruz Azul no piensa facilitar la operación y pide alrededor de 9 millones de dólares para concretar la transferencia, una cifra que obliga a los felinos a analizar con cuidado cada paso del mercado.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también La mega alineación que tendrá el América si contrata a Raúl Jiménez y Adama Traoré

¿Hasta cuándo tiene contrato Carlos Rotondi con Cruz Azul?

Carlos Rotondi tiene contrato vigente con Cruz Azul hasta mediados del año 2028, un detalle clave que explica la postura firme del club celeste. La Máquina está dispuesto a venderlo para liberar cupo de extranjero pero eso no quiere decir que lo regalará.

En síntesis