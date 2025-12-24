América ya comenzó la preparación rumbo al Clausura 2026 con el objetivo de dejar atrás un 2025 en el que no se cumplió con nada de lo esperado. Las Águilas cerrarán el año sin títulos tras un tricampeonato histórico que elevó al máximo la vara de exigencia en Coapa.
Por ahora, la directiva azulcrema no ha cerrado ningún fichaje ni tampoco confirmó salidas. La estrategia es clara: liberar cupos de extranjeros y luego ir con todo por futbolistas de jerarquía que potencien al plantel de cara al próximo torneo.
En ese contexto, aunque su llegada no sería inmediata, en América sueñan con romper el mercado con nombres de peso internacional como Raúl Jiménez y Adama Traoré, dos futbolistas que en los últimos días ilusionaron al americanismo con sus declaraciones.
Raúl Jiménez, en diálogo con el periodista Gibrán Araige, no ocultó su simpatía por un posible regreso: “Sí claro, está dentro de los planes, se tienen que dar varias cosas, pero si en un futuro se llegara a dar, yo muy feliz. Sí, cien por ciento. Han llegado varias ofertas de diferentes equipos, pero creo que primero lo primero”.
Por su parte, Araige también se reunió con Adama Traoré, quien dejó una frase que encendió a la afición azulcrema: “Un saludo muy fuerte y espero que, ¿quién sabe? Nos podamos ver antes”. Ante la consulta directa sobre América, el extremo español respondió con cautela, pero sin cerrar la puerta: “Me gusta México, primero tengo que visitarlo, primero (Raúl) me tiene que llevar ahí y después nunca se sabe”.
América podría tener un equipo de ensueño
Si estas contrataciones llegaran a concretarse, América armaría un plantel de altísima jerarquía, repleto de figuras y con argumentos suficientes para volver a dominar la Liga MX en 2026.
El posible once del América
- Luis Ángel Malagón
- Kevin Álvarez
- Israel Reyes
- Ramón Juárez
- Sebastián Cáceres
- Christian Borja
- Álvaro Fidalgo
- Alejandro Zendejas
- Allan Saint-Maximin
- Adama Traoré
- Raúl Jiménez
