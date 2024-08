Uriel Antuna fue el gran protagonista del día en lo referente al mercado de fichajes de la Liga MX debido a la noticia de su llegada a Tigres UANL. Luego de dos años y medio en Cruz Azul, el delantero desembarcará en Nuevo León para firmar con la institución auriazul.

En medio de la vorágine por el arribo del atacante de 27 años a Nuevo León, el periodista Willie González dio a conocer la información de que, anteriormente, el futbolista se había ofrecido nada menos que a Rayados, club que no obstante desistió de su contratación.

“Él (Antuna) se ofreció con su representante a Rayados. En ese momento estaba coqueteando Panathinaikos, que lo estaba buscando desde enero, pero llegó con una oferta de tres millones, y Cruz Azul dijo que no. En julio el Panathinaikos se volvió a presentar y subió su oferta a cinco millones, pero Cruz Azul volvió a decir que no”, se comenzó revelando en el programa RG La Deportiva.

Según reportes, Rayados no accedió a pagar por Uriel Antuna lo que Cruz Azul le pidió. (Imago)

Seguidamente, se agregó que el precio que pidió la Máquina por Antuna le pareció excesivo a La Pandilla. “Al parecer, Cruz Azul pedía ocho millones para el mercado internacional, y a Monterrey le pidió alrededor de 10 millones, y Rayados ya por eso no le entró”, se reveló.

Al cabo, lo cierto es que todo indica que el surgido en Santos Laguna continuará su carrera en La Sultana del Norte, pero vistiendo los colores de Tigres UANL. Cabe destacar que, de acuerdo a distintos reportes, en las próximas horas será anunciado oficialmente por la institución.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Es la llegada de Uriel Antuna a Tigres UANL el fichaje del verano en la liga MX? ¿Es la llegada de Uriel Antuna a Tigres UANL el fichaje del verano en la liga MX? YA VOTARON 0 PERSONAS

Los detalles de la llegada de Uriel Antuna a Tigres UANL

En las últimas horas se comenzaron a conocer los detalles del fichaje de Uriel Antuna por Tigres UANL. Según el periodista César Luis Merlo, especialista en el mercado de fichajes, el Brujo firmará un contrato de cuatro años con el club regiomontano, que desembolsará “una cifra muy elevada” por su pase.

Uriel Antuna firmará un contrato de cuatro años con Tigres UANL. (Imago)

Publicidad

Publicidad

Asimismo, dio los motivos por el cual el jugador de la Selección Mexicana no fue transferido al AEK de Atenas, otro de los clubes que se interesó por su contratación. “Los clubes europeos, salvo contadas excepciones, no pagan lo que se paga internamente en el mercado mexicano. Antuna quería irse a Europa, pero Cruz Azul pedía un dinero que el AEK no estaba dispuesto a dar”, comentó.