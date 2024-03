El Club América vive momentos de tensión, Jonathan Rodríguez podría irse del equipo y existe una preocupación en la búsqueda de un posible reemplazante para el delantero. La partida de delantero significa dos problemas para el azulcrema, uno perder un jugador con la eficacia del charrúa y la segunda como reemplazarlo.

En este punto la directiva no tiene muchas opciones, la única posibilidad de que llegue un futbolista es en condición de libre y en estos momentos el mercado no presenta grandes alternativas. Por eso la justa del América habría determinado no salir en busca de ningún reemplazo para la posible baja de Cabecita Rodríguez.

Las Águilas quedan muy ajustados con los tiempos y no se quieren equivocar con una posible nueva contratación, ya que sólo tienen tiempo hasta el 8 de marzo para incorporar un jugador. Sin dudas que la salida de Jonathan Rodríguez es un golpe duro para el América justo en la previa de una semana que será clave para el equipo.

¿A dónde se iría Cabecita Rodríguez?

Este viernes ha estado muy movido todo por el Nido de Coapa. El América se desayunaba con una jugosa oferta por el traspaso de Jonathan Rodríguez al Portland Timbers de la MLS. El futbolista uruguayo ya ha expresado su deseo y podría estar transcurriendo las últimas horas como jugador americanista.

Esta noticia cayó como un balde de agua fría en las instalaciones de las Águilas. No es común que un jugador se vaya cuando se ha disputado la mitad del semestre, pero así parecen ser las reglas del juego. El América estaría a detalles de perder a Cabecita Rodríguez, el jugador uruguayo se marcharía a cambio de 7 millones de dólares.

¿Qué pierde el América con la salida de Rodríguez?

Hay dos cosas que hay que tener en cuenta para determinar lo positivo y lo negativo de la posible salida de Jonathan Rodríguez del América. Es cierto que el futbolista ha expresado en reiteradas oportunidades su deseo de sumar más minutos en el equipo, pese a eso André Jardine optó por tenerlo de recambio, decisiones del entrenador.

También es cierto que Cabecita le ha sido muy útil al América, sobre todo en los partidos pesados. Ha sido clave para victorias en clásicos y en duelos decisivos, como lo fue la final del Apertura 2023. En total con las Águilas lleva jugados 65 partidos en los cuales ha convertido 21 goles y ha aportado 7 asistencias. Será difícil reemplazarlo.