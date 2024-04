La jornada 15 del Clausura 2024 dejó uno de los Clásicos Regios más polémicos que se recuerden en los tiempos recientes. Pero más allá de lo sucedido en el campo, lo ocurrido después también dio de qué hablar, siendo la pelea entre Antonio Sancho y Tato Noriega uno de los temas principales. Pero, ¿qué paso realmente?

El final del partido entre Rayados y Tigres fue polémico, y claro está que fue bien recibido por el equipo del Tano Ortiz. Sin embargo, y luego de la igualdad sobre el final de Germán Berterame, hubo varias situaciones que ayudaron a la controversia y dieron lugar a que los protagonistas alimenten la misma.

Tal es así que una de las situaciones que más repercutió en los últimos días fue la de la pelea entre Antonio Sancho y Tato Noriega en la zona de vestidores. Y después del foco de la polémica, salieron a la luz algunos videos inéditos que muestran lo que ocurrió verdaderamente.

La verdad sobre la pelea entre Antonio Sancho y Tato Noriega

Según se puede ver en las grabaciones, Tato Noriega le hace un reproche a Nahuel Guzmán. Inmediatamente, Sancho interviene para lograr que el directivo de Rayados se marche. Pero en el mientras tanto, Gignac y otros protagonistas también se acercaron a la entrada del vestidor local para discutir.

¿Qué dijeron en Rayados y Tigres sobre la pelea?

“Hubo un insulto de parte de Nahuel, levanté la voz y dije respeto, aquí no vamos a permitir que vengan a nuestro estadio a insultarnos. Ahí fue cuando Sancho, lejos de tranquilizar a su jugador, quiso meterse conmigo”, dijo Noriega recientemente acerca de lo sucedido.

Por su parte, desde Tigres no quisieron darle continuidad a la polémica, por lo que el vicepresidente deportivo le puso paños fríos. “Referente a lo que pasó en los vestidores que se me hace que alguien de fútbol, y sabemos cómo es esto, no pasó nada. Tan es así que no hubo reporte de la Comisión Disciplinaria, son cosas de fútbol y se quedan en la cancha”, afirmó.