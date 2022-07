Tatiana Flores es una de las jugadoras más prometedoras del balompié mexicano, siendo pieza muy importante en las categorías inferiores del Tricolor femenil, además de formarse en el Chelsea, uno de los mejores equipos del mundo.

La campaña 2022-23 ha tenido muchos cambios para los hermanos. Marcelo pasó al Real Oviedo, Silvana firmó con Rayadas y Tatiana veía finalizar su contrato con Chelsea, algo que no sucederá.

La jugadora de 16 años ha renovado su vínculo con los Blues, lo cual le permitirá seguir creciendo como jugadora, sabiendo que ya ha tenido participación con algunas categorías mayores, donde ha destacado como delantera.

Tatiana no disputará el Mundial Sub 20 pese a haber formado parte del Premundial, teniendo más posibilidades de seguir su proceso con la Sub 17 por una cuestión de edad. Así, vivirá en este inicio de temporada la chance perfecta para consolidarse en Inglaterra.