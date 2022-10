Feyenoord dejó escapar una victoria que parecía segura ante Midtjylland, rival contra el que igualó 2-2 en la tercera fecha de la UEFA Europa League. Este resultado deja a todos los equipos con cuatro unidades en el Grupo F y con las mismas probabilidades de lograr la clasificación.

El partido parecía encaminado para el equipo de Rotterdam, luego de los goles de Szymański y Kökçü antes del descanso. Pero la historia fue distinta en el complemento, pues la reacción de los locales no se hizo esperar y lograron llevarse un punto contra todo pronóstico.

Arne Slot, una vez más, repitió con Danilo como punta de lanza del ataque del Feyenoord y lo mantuvo durante buena parte del partido. Esto provocó los señalamientos de la afición del conjunto neerlandés, que pidió a gritos por la presencia de Santiago Giménez en el campo.

"¿Solo 10 minutos para el goleador de la Europa League?"; "No importa cuántos goles meta Santi, mientras no sea de nacionalidad top 10 no lo meten"; "Santi necesita más de 11 minutos para marcar"; fueron algunos de los comentarios en Twitter tras el ingreso del Chaquito.

El gran nivel de Santiago Giménez en la Europa League

El delantero mexicano ha tenido un notable desempeño en el certamen continental, donde es el goleador con tres anotaciones a pesar de que solamente ha jugado 63 minutos. Es por eso que la afición del equipo neerlandés exige más oportunidades para el ex-Cruz Azul.