"(Escribo) Para aclarar el video que por lo que veo todo mundo que no me conoce lo ha interpretado de la manera equivocada, aunque totalmente entendible por el contexto. Por eso mismo quiero decir tajantemente que en ningún momento me estoy burlando del acto sufrido a Jordán, que ha sido un suceso que no se debería de vivir en un campo de futbol y que es lamentable y una vergüenza", fueron las palabras publicadas por Andrés Guardado en su cuenta de Instagram en la jornada de este domingo.

¿A qué hizo referencia con esto? Es que el Real Betis derrotó 2-1 al Sevilla en el Estadio Benito Villamarín en un partido cargado de tensiones y emociones. Con ello, obtuvo la clasificación a los Cuartos de Final de la Copa del Rey y se dio el gusto de eliminar a su acérrimo rival. Los festejos alocados de la afición y jugadores son evidencia de lo que significó este triunfo para el conjunto verdolaga, y el mediocampista de la Selección Mexicana no estuvo exento.

De hecho, protagonizó la celebración más polémica y viral: se autolanzó una botella en el rostro y se tiró al suelo (lo hizo dos veces), recreando lo que le sucedió a Joan Jordán, quien fue atacado por un seguidor del Betis. Esto generó que la prensa internacional critique al exelemento de Atlas, además del entendible enfado de la fanaticada del Sevilla. Sin embargo, esto no justifica las amenazas de muerte que le han llegado al jugador a través de las redes sociales.

Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado, exhibió distintos mensajes que recibió en su cuenta de Instagram. Se destacan dos lamentables: "A ver si es verdad (por el golpe en la cabeza que simula) y amanece muerto mañana por la mañana" y "Qué sinvergüenza y qué gilipollas. Ojalá se muera". Evidentemente, esto preocupó a toda la familia y la propia Sandra pidió a sus más de 200.000 seguidores que recen por el bienestar de su marido.

"Créanme que si supiera que realmente Jordán estuviera mal, jamás lo haría. Dicho lo anterior, en lo que no estoy de acuerdo es en todo lo que paso después en el campo, que lo viví de primera mano, donde todos nos conocemos en el mundo del futbol y sé que tarde o temprano se sabrá lo que realmente paso", sentenció Guardado, antes de ser amenazado de muerte. ¿Volverá a hacer su aparición en redes para pedirle tranquilidad a la afición del Sevilla?