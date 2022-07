Al parecer el futuro del mexicano Orbelín Pineda con el Celta de Vigo cada vez se perfila a ser más complicado y sobretodo no muy prometedor para el exjugador de Cruz Azul, pues en esta ocasión el equipo ibérico no está dispuesto a aceptar cualquier oferta por el tricolor, pues están decididos a que se vaya vendido y no de préstamo como algunos habrían ofertado, situación apremiante para el jugador pues no tendría muchas opciones en su futuro cercano.

Pero al parecer esto no es suficiente para el equipo ibérico, ya que inexplicablemente decidieron hacer a un lado al tricolor y no incluirlo en la gira que tendrán por México y Estados Unidos. De acuerdo a ESPN, el mediocampista de 26 años no será tomado en cuenta para viajar al partido contra Pumas del próximo 13 de julio en el Estadio Olímpico Universitario, ni al del día 20 ante San José Earthquakes en los Estados Unidos.

Dicha medida habría sido tomada por la directiva, encabezada por el presidente Carlos Mouriño, y el cuerpo técnico, comandado por el argentino Eduardo Coudet, basándose en los pocos minutos que apenas llegaron a 94 que tuvo Pineda de actividad en siete partidos de LaLiga, destacando que ninguno de ellos los disputó como titular en el semestre pasado, por lo que buscarían mandar un mensaje claro sobre que Orbelín sigue sin entrar en los planes de Coudet.

Al mexicano le restan 4 años y medio de contrato, y las únicas dos ofertas en compra definitiva llegaron del futbol mexicano, una del Toluca y otra del Guadalajara, ambas cercanas a los 6 millones de euros por el 100 por ciento del pase del jugador, ex de Cruz Azul, Chivas y Querétaro, pero esto no llegó a concretarse después de que el propio azteca fuera el que dijera que sigue teniendo deseos de continuar en Europa.

También dicho medio confirmó que además del Toluca y Guadalajara, Pineda ha tenido ofertas del AEK de Atenas, Rayo Vallecano, Mallorca y Levante, estas últimas tres en España. Siendo el Rayo y el Mallorca los más interesados por conseguir ficharlo, pero sus propuestas son a préstamo por un año con opción a compra y, en ningún caso, que está exceda los 6 millones de euros, lo que complica el futuro del “Maguito” pues está a unas semanas de que arranque la temporada.