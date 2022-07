Orbelín Pineda fue uno de los principales objetivos de Chivas de Guadalajara en el mercado de pases, al punto que el club sostuvo pláticas con el Celta de Vigo para concretar su traspaso. Sin embargo, el futuro del mediocampista mexicano está lejos del Rebaño Sagrado y su regreso a la Liga MX quedó completamente descartado para el Torneo Apertura 2022.

Todavía no se sabe con exactitud dónde continuará su carrera el Maguito, pues es un hecho que no entra en los planes del Celta de Vigo. Pero mientras se define su situación y espera que llegue una buena oferta para continuar en el futbol del Viejo Continente, el mediocampista mexicano reportó a la pretemporada con el conjunto celeste.

El Celta de Vigo publicó un video en sus redes sociales, en el que se observa a Orbelín a punto de someterse a las pertinentes pruebas físicas junto al resto de sus compañeros. De esta manera, Pineda está listo para iniciar los entrenamientos bajo las órdenes de Eduardo Coudet, siendo este lunes la primera práctica del equipo gallego.

Vale destacar que el Maguito no viene de una buena temporada con el cuadro gallego, donde prácticamente no tuvo minutos en el segundo tramo de La Liga. El mexicano no pudo convencer a Coudet de mantenerlo en el primer equipo y todo indica que el club le buscará alguna salida en el mercado de pases previo a la temporada 2022-23.

¿Por qué no llegó a Chivas?

Chivas presentó una interesante oferta por Orbelín y el Celta de Vigo había dado el visto bueno a la operación; sin embargo, fue el propio futbolista el que rechazó dicha propuesta. Y es que la intención de Pineda es permanecer un tiempo en Europa e intentar consolidarse, a pesar de que en estos momentos necesita minutos para no perder su lugar en la Selección Mexicana de cara al Mundial Qatar 2022.