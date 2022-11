Héctor Herrera sorprendió a todos cuando dejó el Atlético de Madrid para continuar su carrera en el Houston Dynamo de la MLS. El cambio fue recientemente criticado por Gerardo Martino, quien considera que el mediocampista debería estar en una liga de mayor nivel.

Sin embargo, hay quienes respaldan la llegada de Herrera al futbol estadounidense. Ese es el caso de Carlos Vela, quien apoya la decisión tomada por el mediocampista mexicano debido a que responde a motivos personales que tan importantes como lo deportivo.

"Si fuera entrenador quisiera lo mismo, pero no por eso Héctor Herrera hizo mal. Decidió lo que creyó mejor para su carrera, su familia y es respetable. Hay que aplaudir, porque si le hace feliz, pues qué bien por él", dijo Vela en una entrevista concedida a ESPN.

En ese sentido, Carlitos reconoce que lo ideal es que los jugadores de la Selección Mexicana jueguen en las principales ligas del Viejo Continente, aunque la figura de Los Angeles FC aclara que la MLS tiene un nivel sumamente competitivo en la actualidad.

¿Qué dijo Martino sobre Herrera?

En diálogo con ESPN, el Tata calificó como "un desperdicio" que Herrera no continuara en el futbol de España. "Si me pregunta que venga a Houston, le hubiera dicho que no, pero no hubo intervención. Era un desperdicio que no siguiera en el alto rendimiento, pero me parece un desperdicio que no se quedara en el alto nivel. Fue uno de los mejores".