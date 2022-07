Tras un gran arranque en el Apertura 2022, el que todavía es máximo artillero, la espera llegó a su fin. Santiago Giménez fue anunciado como nuevo jugador del Feyenoord, por lo que el atacante de apenas 21 años dará el salto al futbol europeo luego de su paso por Cruz Azul.

El delantero, que también representa a la Selección Mexicana, aspira a ganarse un lugar entre los convocados a Qatar 2022. Por tal motivo, lo que haga en Feyenoord puede ser crucial. Por lo pronto, Christian Giménez, padre de Santi, le realizó un pedido especial a su hijo, antes de que empiece su aventura europea.

"Como puede pasar o no puede pasar, lo que hemos hablado con Santiago es que sí, él marcó un objetivo claro de lo que es la vida de un jugador de fubol, que dignifique su profesión, si vos te dedicas a esto es tiempo, tiempo, cabeza, cuidados y un montón de cosas", expresó Chaco Giménez en diálogo con TUDN.

El Chaco, que también dejó su huella con la camiseta de Cruz Azul, confía en Santi Giménez pueda consolidarse: "Calidad y capacidad la tiene, hay otros factores que hacen que pueda ser un jugador de élite o un jugador de media, y eso lo ha tomado bien".

Lo que siente como padre

Por otro lado, Christian Giménez no ocultó su emoción por la transferencia de Santi: "Me está cayendo el 20 ahora y digo, ¡qué bonito se ve todo eso que está viviendo! Lo hemos habado con Santi, quizás es mucho más... no es tan sentimental como yo, no sé si es la edad o qué, pero es como que ya te vas hijo, a otro país, y es algo que es maravilloso, muy lindo", reflexionó.