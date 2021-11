La situación del mexicano, Diego Lainez, sigue siendo muy intermitente con el Real Betis de La Liga de España, pues el mexicano no ha sido tomado en cuenta en repetidas ocasiones y cuando mejor le va tan sólo llega a la banca, situación que comienza a mermarlo en lo anímico y físico, pues tuvo una lesión después de Tokio 2020.

El tricolor reveló para ESPN que está haciendo todo lo posible para convencer a está listo Manuel Pellegrini en busca de oportunidades con los verdiblancos: “Antes de reaparecer me estuve preparando y probando. Sigo trabajando para estar a punto y estoy a disposición para lo que me pida el míster. Estoy adaptado, me falta ritmo de competición, pero eso se alcanza conforme me den minutos de juego, que me debo ir ganando".

Hasta el momento, el menor de los Lainez ha conseguido sumar 64 minutos en lo que va de la temporada, pues tan sólo ha disputado dos partidos con el Betis, uno ante el Bayer Leverkusen, en la Europa League, y contra el Rayo Vallecano, en La Liga, situación que espera pueda terminar para lo que resta de la temporada.

Lainez también confesó que dentro de la escuadra del Betis hay demasiada competencia: "Todos los que estamos acá, estamos luchando por un lugar. Te tienes que adaptar a ciertas cosas, la liga mexicana es muy buena y hay mucha calidad, pero se juega a diferente ritmo, acá tienes que llegar antes al balón, controlarlo más rápido en un espacio más pequeño. Y es también lo bonito que tiene esta liga".