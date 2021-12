La mayoría de las ligas del mundo se encuentran en un receso por Navidad y Año Nuevo. Aprovechando esto, muchos jugadores están de vacaciones disfrutando de estos días.

Algunos jugadores optaron por irse a sus ciudades nateles, mientras que otras fueron a destinos más lujosos. Esto último es el caso de Diego Lainez, quien se encuentra en una de las capitales de Europa más importantes.

Al estilo Lionel Messi, el jugador del Real Betis está en Paris y compartió algunas de las mejores postales: Torre Eiffel, Palacio de Versalles y Museo del Louvre.

Diego Lainez: ¿Cómo viene siendo su temporada en Real Betis?

En las primeras siete jornadas de La Liga de España no pudo estar presente Diego Lainez por una lesión en la rodilla. Después de esto, el ex Club América no pudo encontrar regularidad y tan solo jugó 21 minutos. Luego disputó dos encuentros de la Copa del Rey y tres de la UEFA Europa League.

