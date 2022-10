Mientras en la temporada 2022-23 de la Eredivisie el Ajax de los futbolistas mexicanos Edson Álvarez y Jorge Sánchez va como líder de la clasificación, en la Champions League el equipo de Ámsterdam luce al borde de la eliminación en la Fase de Grupos y a jugar la Europa League.

Dentro de esta contrastante situación, Edson Álvarez se ha constituido en un jugador importancia para el Ajax, según lo cometó el director técnico Alfred Schreuder quien enlistó las características que más aprecia del el mediocampista mexicano en el terreno de juego.

"Edson (Álvarez) es, por supuesto, un muy buen pilar defensivo por su posición, es un ganador, es fuerte en el juego aéreo y creo que también con el balón lo está haciendo mucho mejor", dijo Alfred Schreuder, director técnico del Ajax, pero creo que el carácter que tiene en los mejores juegos, se vuelve una pieza muy importante".

En la Eredividisie 2022-23, Edson Álvarez ha jugado 10 partidos con el Ajax para acumular 719 minutos, 46 de estos el pasado fin de semana contra el Waalwijk, un partido en el que el mediocampista mexicano, quien en fechas recientes ha sido relacionado con el Barcelona, sólo jugó el primer tiempo.

Edson Álvarez está recuperado

Sobre el estado de salud de Edson Álvarez, previo al partido contra Liverpool en la Champions League, el director técnico del Ajax Alfred Schreuder apuntó que "antes del juego, se sentía enfermo y no se sentía tan bien, y luego dijo, que podía empezar, que podría intentar, y luego por supuesto, al medio tiempo nos dijo que no podía continuar y se pudo observar que no estaba bien físicamente, pero ya está recuperado".