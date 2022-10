El mediocampista mexicano contó los motivos por los que no emigró a los Blues.

Durante este verano, Edson Álvarez estuvo más cerca que nunca de la élite europea, sabiéndose que existió una propuesta del Chelsea por cerca de 50 millones de euros para llevárselo, siendo rechazada por el Ajax.

Al final, el mexicano se quedó un curso más con el cuadro Godenzonen, donde ya es una de las figuras. Sin embargo, resulta frustrante haber quedado tan cerca de una operación tan importante a la Premier League.

El Machín charló con ESPN Países Bajos, rompiendo el silencio y dando su versión de la negociación: “Por supuesto que hubo interés por parte del Chelsea. Nadie esperaba que hicieran otra oferta. Era una situación difícil. Ajax realmente no podía ir a ninguna parte, no podía hacer nada más. No tenía un jugador en mi posición. Estoy muy decepcionado, pero estoy convencido de que tarde o temprano un gran club vendrá por mí”, aseguró.

Igualmente, contó que él deseaba que se concretara el traspaso, pero por respeto al Ajax no lo forzó: “Por supuesto que luché hasta donde pude. Yo tampoco quería hacer eso demasiado porque sé la responsabilidad que tengo dentro del club. Pero sí, con el tiempo eres consciente de que todo cambia. Una mejor competencia, una mejor vida para ti y para tu familia. Porque de eso se trata al final”.

Por último se mostró complacido de que una institución con la grandeza del Chelsea lo haya buscado: "Me motiva enormemente que clubes de ese tamaño estén pendientes de mis partidos, de mis acciones", dijo para cerrar la charla.