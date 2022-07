"Me he cortado y mi sangre sale azul, desde el día en que mi padre me llevó al Carlos Tartiere", comienza diciendo el himno oviedista que Melendi presentó en 2006, en plena crisis económica del Real Oviedo, con el objetivo de recaudar fondos. En 2012, el artista que ya había ganado fama internacional fue uno de los accionistas que ayudó a conseguir el dinero necesario para evitar la desaparición del club.

Ramón Melendi Espina, de 43 años, integró incluso las divisiones inferiores del club y quiso ser futbolista antes de tomar el camino de la música y desvincularse de manera definitiva en 2001, lo que no le impidió seguir siendo un ferviente aficionado y abonado habitual al Carlos Tartiere.

Regresar a Primera División, el anhelo del artista asturiano, gran amigo del pilóto de Fórmula 1 Fernando Alonso, podría estar más cerca de concretarse ahora que el Grupo Pachuca se convirtió en accionista mayoritario del Real Oviedo, aportándole una importante inyección económica que ya se materializó en los primeros fichajes.

Entre los refuerzos del club destaca el arribo de los mexicanos Marcelo Flores y Daniel Alonso Aceves, quienes pudieron hacer su debut este miércoles en el amistoso de preparación disputado ante el Burgos FC en Villaviciosa, dejando una muy buena impresión tanto al entrenador como a los aficionados.

La nueva temporada del Real oviedo en la Segunda División del futbol español comenzará cuando reciba al FC Andorra el próximo domingo 15 de agosto. Luego volverá a hacer de local ante Leganés y recién saldrá fuera de casa el 28 de agosto, por la tercera jornada ante Racing de Santander.