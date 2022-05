La primera temporada en Europa no terminó de la mejor manera para Johan Vásquez desde el plano colectivo. El ex futbolista de Pumas sufrió la pérdida de la categoría con su actual equipo, Genoa, por lo que no pudieron cumplir los objetivos planteados al inicio de temporada. Sin embargo, el defensor mexicano sí que logró mostrar su calidad y atraer el interés de nuevas instituciones.

Con apenas 22 años, una buena temporada y habituales presencias en la Selección Mexicana, el futuro de Johan Vásquez resulta muy prometedor, por lo que cobra mayor importancia conocer cuál será su próximo paso. En principio, Genoa buscaría retenerlo para buscar el ascenso de manera inmediata, pero una importante suma de dinero podría hacer cambiar de planes a la directiva.

Pese al descenso con su equipo, Johan Vásquez tiene chances de continuar en la Serie A, ya que hay interés de importantes instituciones italianas. Según informa Calcio Mercato, tanto Lazio como Fiorentina están tras los pasos del defensor mexicano. El conjunto capitalino ya habría entablado contactos con el jugador semanas atrás, pero la misma fuente indica que Fiorentina es el que tiene mayor interés.

La Fiore viene de lograr la clasificación a la UEFA Conference League, en lo que será el regreso de la institución a competiciones europeas. Por eso, buscan mejorar su plantilla en calidad y cantidad, mientras que la defensa es una de las prioridades para reforzar. De todas formas, las negociaciones pueden resultar complicadas, ya que Genoa no dejará salir a Vásquez por una cifra que no supere los 10 millones de euros.

La temporada de Johan Vásquez

Tras deslumbrar en los Pumas de la UNAM, Johan Vásquez arribó a Genoa para jugar en la Serie A, en enero de 2022. En total, el defensor de la Selección Mexicana, quien estaría en el Mundial de Qatar 2022, disputó un total de 28 encuentros, de los cuales fue titular en 26. Fueron 2326 los minutos en los que participó, con un saldo de siete amarillas y un gol.