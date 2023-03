Orbelín Pineda atraviesa un gran momento en Europa: es titular indiscutido con el AEK Atenas, está mostrando un nivel superlativo y su equipo pelea por el título de la Superliga de Grecia. Acumula 8 gritos y 3 asistencias en 27 partidos disputados y asegura haber tomado la mejor decisión de su carrera al fichar por el elenco de Matías Almeyda.

Gracias a sus goles y buenas actuaciones dentro del campo de juego, el Maguito no ha tardado en ganarse el cariño de la afición aurinegra. Tal es así que, tal como reveló en entrevista con TUDN, cada vez que se cruza a un fanático de la institución en la calle le hacen un insólito pedido: que repita el baile que hace en las celebraciones de sus anotaciones.

"La gente de acá es muy apasionada, a uno le demuestran mucho cariño, uno trata de dar lo mejor. Me ha tocado anotar gol, he bailado, me gusta festejar mis goles porque es lo más bonito del futbolista y tratar de trasmitir la alegría en la cancha. Todos quieren que les baile, todos los que me topo en la calle quieren que les baile, y les digo ‘solo en la cancha puedo bailar‘", admitió el ex-Chivas y Cruz Azul.

Orbelín Pineda, contento por su presente en Grecia

El 10 quiere darle un título al AEK: "Muy emocionado, la verdad que estamos en la recta final (de temporada), estamos compitiendo en los primeros lugares. Disfrutando esta etapa. Lleva tiempo el equipo sin ser campeón de Liga, estamos peleando por un título. Emocionado por lo que viene, para darle una alegría a este club y a este país".

Orbelín Pineda habló sobre su futuro

"La verdad que hay muchas expectativas, he platicado mucho con mi agente, le dije ‘tú encárgate de lo que sabes que hacer y yo haré lo mejor en la cancha’. Me quedan unos meses, no sé qué vaya a pasar, voy a tratar lo mejor de Orbelín, seguir disfrutando. Dejar una huella, trascender y pelear por los primeros lugares", sentenció el Maguito, que en junio finaliza su préstamo con el club.