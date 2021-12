Tras su llegada al futbol de Países Bajos en 2018, el mexicano Erick Gutiérrez, no ha tenido los minutos que esperaba hasta la actual temporada, y es que los cuatro años que lleva en el balompié europeo han sido muy complicados para el azteca, pues no ha sido fácil pelear la titularidad en medio de diversas lesiones.

Pero al parecer ha logrado sentar a las estrellas del PSV como Marco van Ginkel y Davy Pröper, algo que lo hizo renacer: “Estoy muy contento de volver a disfrutar del fútbol. Haz de cuenta que me devolvieron la vida. Me hacían mucha falta este tipo de partidos y de minutos. Yo siempre estuve trabajando al 100% para estar listo para cualquier partido”, señaló para Marca.

Acerca de cómo se siente ahora que ha conseguido la titularidad, el canterano de Pachuca reveló que es más sencillo al tener compañeros latinos: “Hay más latinos en el cuadro titular. Eso ayuda porque vamos con todo a las pelotas. Me llevo bien con todos. Trato de estar conectado con los defensores, con el lateral, con Sangaré que le gusta ir para adelante. Me gustaría ir más para adelante, pero ya se dará el tiempo para hacer más cosas mías”.

Y acerca de los cambios que ha sufrido en su posición natural dentro de la cancha, el ex compañero de Hirving “Chucky” Lozano reveló: “Cuando llegué me costaba la parte defensiva, iba más al ataque, pero ahora son las funciones que me tocan y he mejorado mucho. Como ayudarle al central, al lateral, al otro medio. Poco a poco me voy a ir soltando para poder tirar más de larga distancia que disfruto haciendo goles”.