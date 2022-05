José Luis Sánchez Solá ha sido uno de los entrenadores más reconocidos en el futbol mexicano durante la última década, teniendo un gran carisma y convicción para ganarse a los grupos con los que trabaja.

Sin embargo, cada vez le ha resultado más difícil a Chelís encontrar trabajo en el Máximo Circuito, teniendo su última oportunidad con el Puebla en el 2019. De ahí, poco más de actividad en los banquillos.

El controvertido estratega charló con TUDN, confesando que no se le dio una oportunidad en el Viejo Continente: "Sientes que el tiempo pasa y vas perdiendo cierto touch. Me fui con Isidro que es mi hijo, que dirige a un equipo de la Sexta División en España, pedí chance y me mandó al carajo. No me aceptó de su auxiliar y entonces ahí te das cuenta qué desnudo te ves al espejo y que tu infancia se aleja".

Igualmente, cree que se ha quedado rezagado respecto a los entrenadores modernos: "Sí van cambiando (las formas de entrenar) en cuanto a la tecnología, en cuanto al trato humano se va mejorando y es donde creo que es mi único fuerte. Lo demás no es mi fuerte, para qué nos hacemos güeyes. Mi fuerte es el trato humano", dijo de forma sincera.

¿Volverá al Máximo Circuito?

Actualmente, Sánchez Solá tiene 63 años, pudiendo presumir que ha dirigido en la Liga MX a Puebla, Tecos y Veracruz. Mientras, funge como analista en el canal ESPN, donde es uno de los más queridos por el público.