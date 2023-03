Mientras en México, Chivas y América protagonizarán una nueva edición del Clásico Nacional, por la Jornada 12 del Clausura 2023 de la Liga MX, en Países Bajos también se dará uno de esos duelos de gran rivalidad. El Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez se medirá ante el Feyenoord de Santi Giménez.

Además de la historia que tienen ambos equipos entre sí, Ajax puede alcanzar a Feyenoord en lo más alto de la Eredivisie en caso de conseguir los tres puntos. Sin embargo, previo al encuentro, Edson Álvarez afirmó que el clásico entre América y Chivas es aún más importante.

“Uno de mis primeros partidos importantes fue contra Chivas. Tenía dieciocho años y estaba bastante nervioso, pero también tenía mucha confianza. El Clásico aquí es hermoso, pero en México es aún más grande", dijo Edson Álvarez en diálogo con Algemeen Dagblad. ¿Cómo se lo tomarán en Ajax en la previa a un duelo tan importante?

Asimismo, el futbolista mexicano, pilar del Ajax, recordó todo lo que peleó para estar en donde está ahora: “Cuando estoy en la cancha recuerdo todo lo que hemos pasado como familia. Luchar toda la vida, eso es lo que haces en la cancha. Puedo cometer errores, tomar malas decisiones, pero mi energía, actitud y estilo no cambiarán", reflexionó.

No fue fácil para Edson Álvarez

El ex del América insistió en los esfuerzos y sacrificios que realizó para poder cumplir su sueño: “Nunca podré olvidar esa parte de mi vida: me sentía como yo contra el mundo. Estos cuatro años en particular me han formado, porque aprendí a pelear solo. Recuerdo los primeros meses, cuando estaba en mi habitación llorando casi todas las noches. Echaba de menos a todos. Allí aprendí mucha responsabilidad y disciplina”, explicó.