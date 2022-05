Hace algunos días, Johan Vásquez vivió uno de los momentos más complicados en su carera, cuando se confirmó el descenso del Genoa a la Serie B, lo cual condiciona seriamente su futuro en la institución.

Se sabe que Il Grifone tendría como prioridad mantenerlo en sus filas para buscar el ascenso y que aumente su cotización, pensando en una buena oferta en algunas temporadas. Sin embargo, el mexicano ya tendría algunos pretendientes serios.

Este 26 de mayo Vásquez charló con Azteca Deportes, revelando cuál es su deseo para continuar su carrera deportiva: “La idea es seguir en Serie A”, aseguró. Con esto se confirma que el interés de Lazio y Fiorentina le parece seductor.

En la misma línea, contó lo difícil que le resultó adaptarse en el inicio a la vida en Italia: "Empecé a caer en una desesperación muy fuerte, soy una persona emocional. No estaba jugando, estaba solo, el idioma, no había ningún sudamericano en el equipo, no hablaba con nadie, si quería saber algo era con señas. Pero fue algo que fui valorando porque en México la verdad lo tienes todo”.

SU MOMENTO DE GANARSE EL PUESTO

Actualmente Johan está concentrado con la Selección mexicana, consciente de que los partidos venideros serán muy importantes para él, debido a que no tiene asegurada la titularidad con Tata Martino. A unos meses del Mundial, existen muchas incógnitas sobre cuál será la pareja de centrales en Qatar 2022.