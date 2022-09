La regularidad de Johan Vásquez en la Serie A parecía garantizada con su traspaso al Cremonese, pues el central mexicano fue indiscutible en la pretemporada de los Grigiorossi y mantuvo esa condición en los primeros partidos del Calcio. Sin embargo, la situación del ex-Pumas cambió de manera radical de un momento a otro...

Y es que el de Navojoa ahora pasa más tiempo en el banquillo del Cremonese, pese a completar muy buenas actuaciones como central por izquierda. Vásquez ya suma tres partidos fuera del once inicial y en el empate sin goles ante Sassuolo ni siquiera tuvo minutos. La razón de su ausencia tiene nombre y apellido: Luka Lochoshvili.

Se trata de un defensa que llegó al Cremonese procedente del Wolfsberger AC, equipo de la Bundesliga de Austria. Lochoshvili fue una de las contrataciones del conjunto italiano en el mercado de pases y luego de ser suplente en la derrota ante Torino, se ha convertido en el dueño del puesto que anteriormente ocupaba Vásquez.

El nuevo central del Cremonese cuenta con cualidades que lo convierten en una seria amenaza para los intereses del mexicano: tiene más físico, es mucho más alto que Vásquez (1,91 cm vs 1,81 cm) y además es zurdo, siendo este uno de los factores que le permitieron al ex-Pumas consolidarse por ese costado de la defensa.

Las sensaciones que ha dejado Lochoshvili en el campo son muy positivas y Massimiliano Alvini no ha dudado ni por un segundo mantenerlo en el once inicial. El reciente empate contra Sassuolo refuerza la confianza en la nueva línea de tres centrales del Cremonese, en la que Vásquez no parece tener sitio por el momento.