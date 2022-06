El mexicano, Erick Gutiérrez, se encuentra en un gran momento con el PSV, sitio al que ha conseguido adaptarse después de un inicio complicado que se derivó de una lesión y que le costó mucho trabajo para volver a estar en óptimas condiciones y a su vez ser tomado en cuenta como titular de la escuadra holandesa, además de ya ser considerado una figura importante del equipo.

Por medio de un documental realizado por la escuadra de los granjeros, el canterano de los Tuzos de Pachuca, confesó que ganarse un puesto con el equipo fue complicado: “Lo mejor fue ganarme un lugar que cuando empezó la temporada no lo tenía. Debía que luchar mucho para tener un lugar y ser más constante en los partidos y ser importante. Mi objetivo era ser una figura aquí y conseguir títulos, que es lo que me gusta también y conseguir lo que más quería que era jugar, lo logré y lo estoy haciendo bien hasta ahora".

Cabe destacar que Gutiérrez consiguió acabar este año futbolístico con 39 partidos disputados con el PSV, de estos 35 fue como titular y logró cuatro pases a gol y dos anotaciones. Pero esto no se hubiera dado si no hubiera cumplido con un partido en específico, el cual fue su prueba de fuego, pues de acuerdo al mexicano, el cuarto partido de la fase de grupos de la Europa League en contra de Mónaco fue un parteaguas para él con el club, ya que tras ese duelo se adueñó de la titularidad.

“Ese partido determinaba si yo tenía una oportunidad por la que tanto luché, creo que esa oportunidad era que, si lo hacía bien, el entrenador me tomaría más en cuenta y si lo hacía mal regresaba a donde estaba y no iba a servir de nada. Tenía mucha confianza en mí y no podía desaprovecharla. A partir de ese partido cambio mi historia con el PSV”, reveló el tricolor, quien ahora es indiscutible para el conjunto de Países Bajos.

“A ningún jugador le gusta estar sin jugar, por supuesto, estaba triste y llegaba a casa con mi familia triste. Le trasmitía mi actitud a mi casa y estaba mal, pero nunca me rendí y entrenaba al 100 por ciento. Si no me tocaba jugar, apoyaba y creo que ahí está el resultado del trabajo. Cuando tuve la oportunidad, no la deje ir", dio a conocer Gutiérrez, quien ya fue Campeón de Copa y además subcampeón de la Eredivisie.