Chicharito Hernández comenzó la nueva temporada de la Major League Soccer con un gran gol para la agónica victoria de su equipo, Los Ángeles Galaxy. La buena resolución del delantero reavivó el debate acerca de su ausencia en la Selección Mexicana, donde supo ser uno de los referentes del equipo. Sin embargo, el ex Real Madrid ya no cuenta para el entrenador, Gerardo Martino.

En la semana, una de las tantas voces que se pronunció al respecto fue la de André-Pierre Gignac, delantero de Tigres que lleva ya varios años mostrando su calidad en la Liga MX. El francés sugirió una charla entre Chicharito y Martino para que el atacante de 33 años pueda volver a vestir la camiseta del Tri. Lo cierto es que la Selección Mexicana muestra aún algunos problemas a la hora de convertir goles.

Chicharito devolvió los elogios de Gignac y dio detalles de su relación: “Él y yo nos escribimos en Instagram. Tenemos contacto. Siempre agradecerle. Sabemos que él representa, no nada más para Tigres, sino a nuestro país. Él ha estado con los brazos abiertos a nuestro país, él ama nuestro país, y comentarios que vengan de un jugador, más allá de que sea talentoso o no, con la calidad humana tan importante, siempre es muy bonito y por algo le va tan bien en la vida, porque creo que es un crack dentro y fuera de la cancha”, explicó.

Qué dijo Chicharito sobre un posible regreso a la Selección

Tras convertir un gran gol para Los Ángeles Galaxy, el centrodelantero reconoce que vestir la camiseta del Tri todavía le motiva: “Yo soy un jugador de futbol, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera para que se me tome en cuenta, como siempre me enseñó mi abuelo, me enseñó mi padre, para ser un jugador de Selección Nacional”.

Asimismo, continuó: “Seguiré trabajando y mis esfuerzos, mi trabajo en el Galaxy, que es lo más importante, porque quiero ser Campeón, no pienso en nada más que día a día tratar de ganar puntos, y yo sé que todo lo que puedas hacer dentro de tu club si sobresales ya mundialmente es una herramienta para poder estar considerado en Selección, ya después son decisiones del entrenador”.