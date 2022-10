Feyenoord se complicó la vida en la UEFA Europa League. El cuadro de Rotterdam tenía la oportunidad de dejar encaminada la clasificación a los 16avos de final, pero apenas consiguieron un empate sin goles contra Sturm Graz que deja todo por definir en la última jornada del Grupo F.

El tropiezo llama poderosamente la atención, pues el Feyenoord no tuvo problemas para vencer al Sturm Graz por 6-0 en Países Bajos. Sin embargo, la historia fue completamente distinta en esta oportunidad y ahora el equipo neerlandés está obligado a jugarse el boleto ante Lazio en Italia.

A diferencia de lo que habían sido las recientes presentaciones del Feyenoord, Santiago Giménez no fue parte del once inicial de Arne Slot. El mexicano se quedó en el banquillo de suplentes y su lugar en el campo fue ocupado por Danilo, aunque el brasileño no pudo hacer la diferencia.

Es por eso que Slot mandó a la cancha al Chaquito, en un intento desesperado de conseguir la victoria sobre el final del compromiso. Pero Giménez apenas estuvo cinco minutos en el terreno de juego, por lo que no le dio tiempo para marcar ese gol que le daba los tres puntos al Feyenoord.

¿Cómo está el Feyenoord en la Europa League?

El empate ante Sturm Graz deja al equipo del Bebote en una situación muy comprometida. Y es que el Feyenoord ahora mismo ocupa el segundo puesto con seis unidades, pero en el cierre de la fase de grupo debe medirse contra Lazio. Si no consiguen la victoria en Italia, incluso el Midtjylland puede superarlo sumando tres puntos.