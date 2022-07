Chivas de Guadalajara ha protagonizado algunas de las grandes novelas del mercado de pases en la previa al Apertura 2022, donde el Rebaño espera mejorar con relación a sus últimas actuaciones. Una de las primeras fue con Alan Mozo, quien al final acabó llegando; otra, la de Orbelín Pineda, no tuvo final feliz. El atacante optó por continur su carrera en Europa.

El Rebaño Sagrado insistió y mucho en la llegada de Orbelín Pineda, quien arribó hace apenas seis meses al futbol europeo, pero ha tenido muy pocos minutos con el Celta de Vigo. En la antesala a Qatar 2022, la directiva pensó que a Pineda le interesaría reforzar a un grande como Chivas y recuperar así ritmo de partidos.

Sin embargo, Orbelín Pineda rechazó a Chivas y seguirá en Europa. Ante algunas críticas, su ex compañero, Isaac Brizuela, salió a respaldarlo: "Yo estoy seguro que si no tuviera esa opción de permanecer en Europa, estaría aquí sin duda por el cariño que le tiene a la institución", explicó el atacante del Rebaño Sagrado en diálogo con TUDN.

"Él estaba muy contento en el club, salió por circunstancias que no me toca decirlas, pero entiendo la decisión que está tomando de querer permanecer en Europa porque tiene seis meses y lo que quiere es jugar más", insistió Brizuela, luego de que su excompañero le cerrara las puertas al conjunto rojiblanco.

Para Brizuela, todo se magnifica

El Cone insistió en su defensa hacia su excompañero, al aclarar: “Entiendo ese sueño que tuvo desde niño de jugar allá. Conociendo la nobleza que maneja en su persona no es que le haya dicho a Chivas ’no quiero ir’, a veces se manejan muy mal las decisiones que dice uno a veces le agregan y dicen que Orbelín no quiere a Chivas, que los odian, que ya está harto de ellos y no es así", agregó Isaac Brizuela.