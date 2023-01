En el mercado de invierno se dio la venta de César Montes al futbol europeo luego de que Espanyol de la Liga de España le haya comprado la ficha a Rayados de Monterrey. Por otro lado, en el estreno del mexicano, el entrenador del conjunto catalán lo criticó luego de que hayan igualado contra Girona por 2-2.

Sin duda uno de los jugadores que tenía muchas posibilidades de salir en este mercado de pases al futbol del Viejo Continente era el defensa de la Pandilla Nuevo León. Tras una aceptable Copa del Mundo en Qatar 2022, el zaguero regresó a México y se dirigió a España luego de la temprana eliminación de México en el mundial.

Por otra parte, este sábado César Montes tuvo su estreno en La Liga, luego de ver un puñado de minutos en el empate 2-2 entre Epanyol y Girona. De todas maneras, tras el encuentro, el entrenador del conjunto catalán, Diego Martínez, lanzó un tiro contra el defensa nacional al marcar que por un error de él llegó el empate del rival.

“Sé que estamos todos con mal sabor de boca por ese último gol que llega en una jugada donde se mezclan muchas cosas. Hay jugadores como César (Montes) que llevan poco tiempo con nosotros y quizás no leen tan bien esa jugada, pero tampoco tiene la culpa él porque está en fase de adaptación. El equipo ha dado todo lo que tiene, pero no ha sido suficiente”, marcó el técnico.

Y agregó: “Debemos seguir compitiendo al máximo, que es la mejor manera de combatir las malas sensaciones. Me quedo con la lectura positiva de todo lo que ha hecho el equipo durante la última semana y no solo con la jugada del final del partido de hoy, aunque admito que no voy a dormir en toda la noche”.