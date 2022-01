En 2020, el zaguero mexicano, Héctor Moreno reveló que estuvo muy cerca de firmar con el Barcelona pues recibió una importante oferta, pero una lesión que sufrió en la Copa del Mundo de 2014 ante el polémico conjunto de Países Bajos, habría sido el factor que le impidió su arribo al equipo catalán, donde el propio sinaloense reconoce que las cosas para él hubieran sido muy diferentes.

"Seguramente hubiera sido diferente si no me lesionaba, ya que no solo había pláticas con Barcelona, sino que tenía la posibilidad de haber firmado antes del Mundial. Me sentía muy bien en todos los aspectos, el esquema táctico y compañeros me ayudaban muchísimo para que yo sobresaliera. Pasó lo que pasó, fue duro, tuve que poner pausa en la vida", señaló el futbolista mexicano para TUDN.

A pesar de esta circunstancia que fue apremiante para el azteca, su relación con el conjunto blaugrana es más que óptima, o al menos así lo dejó ver hace unos meses en sus redes sociales, pues el también futbolista de la Selección Mexicana, presumió que tiene la vara alta en Barcelona gracias a la gran amistad que sostiene con el actual estratega de los catalanes, Xavi Hernández, quien en ese momento era entrenador del Al-Sadd.

Moreno creyó que era una gran idea publicar una de las postales que se tomaron en aquella cena que compartieron las estrellas del futbol junto a sus esposas, con un breve mensaje: "Almuerzo de miércoles”, reveló Héctor en su cuenta de Instagram, después de que ambos sean viejos conocidos desde que coincidieron en La Liga de España cuando Xavi jugaba con el Barca y el mexicano con el Espanyol.

Posteriormente a que fueron férreos rivales del futbol español, el tricolor y el español coincidieron una vez más en el balompié de Qatar, en donde Xavi se encontraba como técnico, mientras que el ahora futbolista de Rayados de Monterrey, arribaba como una de las estrellas del club qatarí, en donde comenzaron una amistad que sin duda no deja de cultivarse de acuerdo a las postales compartidas por ambas estrellas.