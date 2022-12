A lo largo de su trayectoria en el futbol profesional, el portero Guillermo Ochoa, quien recientemente se desvinculó de las Águilas del América, ha atajado en cuatro países diferentes: México, Francia, España y Bélgica; Italia será el quinto con el inminente fichaje por el Salernitana.

A sus 37 años de edad, Guillermo Ochoa volverá al futbol europeo en el que ya militó ocho temporadas entre la 2011-12 y la 2018-19 para cinco clubes distintos: el Ajaccio francés, los españoles Málaga y Granada y el belga Standard Lieja. El Salernitana será su debut en el futbol italiano en el que tiene un sueño por cumplir.

Adrián Chávez, exportero del América, recordó que Guillermo Ochoa ya manejó la posibilidad de ir al futbol italiano y se alegró por la aparición del Salernitana: "Me da mucho gusto por él, porque creo que se había quedado con una espinita clavada, porque en algún momento el Milán lo quiso, recuerdo, antes de que se fuera a Europa la primera vez".

La primera vez que el Milán se asomó en el panorama de Guillermo Ochoa fue en 2008, pero "lamentablemente no se pudo concretar aquella vez, porque como no jugó en el Mundial de 2010, ya no se lo quisieron llevar, pero estuvo a punto de firmar. Ahora que nuevamente un equipo de Italia lo quiere, la verdad hay que felicitarlo", dijo Adrián Chávez en entrevista con el portal Mediotiempo. Años después, en 2015, el equipo rossonero tuvo un nuevo interés por el portero mexicano.

El futbol italiano, ideal para Guillermo Ochoa

Adrián Chávez, portero del América entre 1986 y 1996, consideró que a Guillermo Ochoa "le viene bien el futbol italiano, porque si te das cuenta, los italianos son porteros atajadores, la mayoría inclusive de extranjeros que están, son guardametas que atajan bien; ya nos dimos cuenta en la Copa del Mundo que ya no hay tantos que salgan por arriba, se ha criticado mucho a Memo, pero creo que él es un arquero atajador y se le dará muy bien este futbol". Sobre el Salernitana, el arquero mundialista en 1994, apuntó que “es como si dijeras aquí en México, que se va al Puebla o al Querétaro, con el debido respeto, pues son equipos de Primera División y que son competitivos".