El Vasco está consciente de que su equipo ya no depende de sí mismo para salvarse, pero exigió a sus jugadores no volver a hacer un papelón como en la goleada sufrida ante el Granada.

Javier Aguirre se siente "con el agua al cuello" en la lucha con el Mallorca por no descender

La lucha por no descender en la temporada 2021-22 de la primera división española está que arde. Por lo pronto ya se consumó la caída del Levante a la segunda división mientras que a falta de dos jornadas los equipos que estarían condenados serían el Alavés y el Mallorca del director técnico mexicano Javier el Vasco Aguirre.

Luego de ser destituido por el Monterrey en la Liga MX, Javier el Vasco Aguirre asumió rápidamente el mando del Mallorca con la intención de salvarlo del descenso y con siete partidos por delante de los cuales ha ganado dos y perdido tres. Le resta enfrentar al Rayo Vallercano como local y ante el Osasuna de visita.

"Lamentablemente no dependemos de nosotros mismos, llegamos con el agua al cuello, pero lo que hacemos tenemos que hacerlo bien y esperar que la suerte nos acompañe", dijo Javier Aguirre en conferencia de prensa de cara al partido contra el Rayo Vallecano. "Mañana no podemos repetir el lamentable partido, sobre todo en la segunda parte, que hicimos ante el Granada... Esa fue una tarde terrible, nos pegamos casi dos noches sin dormir, hablo en primera persona. Lo de Sevilla nos reanimó, nos volvió a dar vida, volvimos a creer en nuestras posibilidades... Debemos estar mentalmente a tope, porque esta es una final. Estamos todos conscientes, empezando por mí, que le debemos eso a la afición, dar otra imagen, aunque después pase lo que tenga que pasar. Ojalá se combinen las cosas y lleguemos vivos al último partido".

Javier el Vasco Aguirre reveló que prohibió a los jugadores del Mallorca que estén preocupados por los resultados de otros equipos implicados en la lucha por no descender como Alavés, Cádiz, Granada y Getafe. "Antes sí, hasta se permitía, estaba uno ahí y se hace un puto lío que no puedes manejar ni lo tuyo, para manejar lo otro", dijo el entrenador mexicano quien ha recibido elogios de otros entrenadores de La Liga como Xavi Hernández, del Barcelona.

Javier el Vasco Aguirre sin suspicacias

En la última jornada, el domingo 22 de mayo, todos los partidos se jugarán a la misma hora para evitar suspicacias. Javier Aguirre espera no llegar tan comprometido como cuando hace dos años sufrió un desdenso en la Liga 2019-20 con el Leganés. "Todos los equipos tienen plantillas amplias para hacer rotaciones y cada uno prepara los partidos como quiere. Algunos han cumplido los objetivos y quizás, jueguen sin presión y otros no, como nosotros. Yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, ni hablar ni pensar mal de nadie. Sé que todos los partidos se van a jugar intensamente y que ganará el mejor".