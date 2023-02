Semanas después de que se hablara de la extenión de contrato de Javier Aguirre como director técnico del Mallorca, el equipo balear se encuentra en una posición desahogada en la lucha por no descender aunque todavía no está fuera de peligro en esta temporada 2022-23 de la primera división española.

Este fin de semana en partido de la jornada 22, el Mallorca recibirá al Villarreal en el estadio de Son Moix. Así espera Javier el Vasco Aguirre a su rival en turno en relación al partido de la primera vuelta que ganó su equipo 2-0 de visita: "Será un partido diferente. En Villarreal pudimos ganar porque estaban en un proceso de cambio, con Quique Setién recién llegado. Ahora son otro equipo. Juegan bien al futbol, encontraron la forma de jugar y los jugadores para hacer su estilo. Vienen de un par de derrotas, pero será muy complicado. No tendrá nada que ver a la primera vuelta".

Después de 21 jornadas, el Mallorca de Javier Aguirre se encuentra en la décima posición con 28 puntos (los tres equipos que ahora están en zona de descenso son: Elche con 9 puntos, Getafe con 19 y Valencia con 20), pero tienen un importante problema batallan para encontrar el gol de hecho en esta temporada sólo han anotado 16 goles.

Sobre la dificultad del Mallorca para anotar goles, Javier Aguirre comentó: "Hoy hablé con los jugadores al respecto. Una culpa de la ineficacia de cara a gol es del entrenador; y una culpa mínima es del jugador. No es que no sepamos rematar a puerta, hoy en el entrenamiento han marcado muchos goles, pero entiendo que no es lo mismo en los partidos. Creemos que tenemos más calidad de la que hemos demostrado".

Vasco Aguirre sobre el estadio del Mallorca

Javier el Vasco Aguirre reconoció que el Mallorca ha padecido como visitante y resaltó que ha sido más productivo como local en el estadio San Moix: "Debemos seguir con la racha en casa. Fuera hemos fallado, pero en casa no. Queremos sumar puntos para lo antes posible estar más tranquilos. Es tu campo, tu gente, lo tuyo, donde estás más cómodo. Queremos seguir aprovechando la condición de local para sumar puntos lo antes posible. Y también hay que aprovechar el tener tres partidos casi seguidos en casa".