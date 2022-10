Jorge Sánchez no tuvo un buen partido en la goleada que Ajax sufrió como local ante Liverpool y decretó su eliminación de la Champions League. Pese a su juventud, el defensor le puso el pecho al mal momento.

A Jorge Sánchez le tocó vivir este miércoles uno de los golpes más duros de su carrera, en una jornada gris para el Ajax con derrota como local 3-0 ante el Liverpool, que derivó en la eliminación del equipo neerlandés de la UEFA Champions League. El lateral mexicano, además, recibió duras críticas de los aficionados, que lo responsabilizaron de los dos primeros goles.

Afectado por la eliminación, pero entendiendo que también los desaciertos son parte del futbol, Sánchez, que horas antes había sido incluído por Gerardo Tata Martino en la prelista mundialista de 31 futbolistas, le puso el pecho a la derrota y también a sus errores personales ante las cámaras.

“Jugar una Champions League son momentos inolvidables para uno. Desde niño la veo y lo jugué desde el Play Station. Así que jugarlo ahora me da mucha satisfacción y mucho orgullo, pero hay que seguir trabajando para que vengan más partidos y la próxima Champions, primeramente Dios, estar a la altura y hacer lo que se merece este club", destacó el futbolista que comparte equipo con su compatriota Édson Álvarez, quien también viene de ser centro de críticas.

“Me sentí muy bien, lo único es que ahí en la primer jugada, por mi ímpetu alcanzo a rozar la pelota y le queda a favor de él, yo caigo y ya no la alcanzo... Son jugadas de un segundo, que piensas, que lo haces y esta vez me tocó perderla, lamentablemente nos cae el gol y pues hay que seguir trabajando y seguir mejorando, pero independientemente de eso me sentí muy bien en la cancha, muy bien a la marca, así que hay que seguir aprendiendo y seguir dándole”, dijo asumiendo su error en el primer gol de Liverpool.

Durante y finalizado el encuentro que terminó con la derrota del Ajax 3-0 como local ante Liverpool, en las redes sociales hubo quienes expresaron su descontento con la actuación de Jorge Sánchez, tanto entre aficionados neerlandeses del Ajax como entre algunos compatriotas del futbolista. "Jorge Sánchez no es futbolista profesional. Es un jugador ultra limitado y súper torpe". "¡Qué carajo hace Jorge Sánchez!" "Es dramático verlo jugar", fueron algunos de los comentarios que se leyeron sobre su desempeño.