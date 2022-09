Apenas el pasado 31 de julio Jorge Sánchez jugó su último partido con las Águilas del América en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX y 45 días después ya puede presumir en su trayectoria profesional que ya jugó en el Ajax tanto en la Eredivisie como en la Champions League.

Mientras Edson Álvarez ya está consolidado como jugador del Ajax, Jorge Sánchez paulatinamente va ganando minutos con el director técnico Alfred Schreuder. En la Eredivisie el mediocampista de contención ha jugado 376 minutos en cinco partidos, el lateral derecho tiene 107 minutos en tres juegos.

En la Champions League, el Ajax lleva dos partidos, en el primero como local venció por goleada de 4-0 al Glasgow Rangers y en el segundo perdió de visita 2-1 ante el Liverpool. Edson Álvarez ha jugado 178 minutos en estos dos compromisos mientras que Jorge Sánchez lleva 24.

Sobre sus apariciones en la Champions League, Jorge Sánchez comentó que empezar a tener minutos "es importante para mí, la adaptación, porque es un futbol distinto, un idioma distinto, son muchas cosas que uno no las piensa cuando está en México. Pero estoy muy contento de que día a día estoy trabajando para ganarme un lugar o que mínimo estar entrando como lo estoy haciendo. Me complace eso de tener minutos. No es fácil tener minutos en la Champions, así que por eso estoy contento de esta adaptación que tengo".

Jorge Sánchez y la derrota ante Liverpool

En su visita a Anfield, el Liverpool estuvo cerca de sacar el empate 1-1, pero al minuto 89 Joel Matip hizo el gol del triunfo para el equipo inglés, situación que le dejó una enseñanza a Jorge Sánchez: "No te puedes descuidar un momento, porque si te descuidas cae el gol y creo que habíamos controlado todo el partido, lamentablemente nos pasa en los últimos minutos y nos vamos muy tristes por esa parte, pero a seguir mejorando".