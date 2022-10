La Eredivisie, primera división de los Países Bajos, se ha convertido con el paso de los años en un punto de llegada a Europa muy favorecedor para los futbolistas mexicanos. Así pasó en los años recientes con Hirving el Chucky Lozano con el PSV Eindhoven y actualmente con Santiago Giménez con el Feyenoord.

En el Ajax hay dos futbolistas mexicanos. El mediocampista de contención Edson Álvarez se sumó al equipo de Ámsterdam desde la temporada 2019-20 de la Eredivisie, y para esta campaña 2022-23 se dio la incorporación del lateral derecho Jorge Sánchez; mientras que el PSV Eindhoven tiene al mediocampista Erick Gutiérrez desde la 2018-19.

Siguiendo la evolución de Hirving el Chucky Lozano y Erick Gutiérrez que llegaron al PSV Eindhoven procedentes del Pachuca y sobre el camino que han seguido Edson Álvarez y Jorge Sánchez para pasar del futbol mexicano al Ajax, un nuevo mexicano estará a prueba con el equipo de Ámsterdam.

Los Tuzos del Pachuca dieron a conocer en su cuenta de Twitter que otro futbolistas de sus fuerzas básicas estará en el equipo de Ámsterdam: "¡Esto es fruto de tu trabajo y entrega por estos colores! Como parte de nuestro convenio con Ajax, nuestro defensor Julio Pérez vivirá la Tuzo Experiencia Ajax poniéndose a prueba en un campamento de tres semanas en Tuzos For The Future".

¿Quién es Julio Pérez, defensa del Pachuca a prueba con el Ajax?

Nacido en Ciudad Juárez, Tamaulipas, el 6 de febrero de 2002, Julio Pérez ha hecho su proceso con los Tuzos del Pachuca desde la categoría sub 13 y actualmente se encuentra con el equipo sub 20; también fue registrado con el primer equipo para el torneo Apertura 2022, pero no ha debutado con el director técnico Guillermo Almada.