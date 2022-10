La primera gran y escandalosa goleada de la Fase de Grupos de la Champions League 2022-23 se dio en la cancha de la Arena Ámsterdam donde el Napoli de Hirving el Chucky Lozano venció 6-1 al Ajax de Edson Álvarez correspondiente a la tercera jornada del Grupo A.

Con ese abultado marcador, el Napoli de Hirving el Chucky Lozano se colocó como líder del Grupo A con nueve puntos y el Ajax de Edson Álvarez se quedó en el tercer lugar con tres puntos.

Mientras Edson Álvarez ha sido titular habitual en las alineaciones del Ajax, Hirving el Chucky Lozano volvió a jugar los 90 minutos con el Napoli después de cinco meses: "Al principio empezaron muy fuerte, ya después, agarrando el ritmo del partido, me fue bien. Llevaba mucho tiempo sin jugar un partido completo", comentó el seleccionado mexicano. "Muy contento de hacer el primer partido de 90 minutos y creo que lo he hecho bien. Muy contento del resultado y del trabajo que hicimos en la cancha".

Hirving el Chucky Lozano disfrutó de manera especial este partido por su regreso a Países Bajos donde fue figura con el PSV Eindhoven durante tres temporadas: "Países Bajos fue muy especial para mí, disfruté mucho del partido con un grande que es Ajax y en un partido que hicimos muy bien".

Hirvingo Lozano contra Edson Álvarez en Champions League

Sobre el enfrentamiento con Edson Álvarez, Hirving el Chucky Lozano comentó para TNT Sports: "Yo le deseo lo mejor siempre, él es un amigo, compañero, con el que llevo mucho en la Selección" y sobre la victoria del Nápole 6-1 apuntó: "Ajax es un gran club. No esperábamos ese resultado, pero creo que lo trabajamos todo el partido. Ellos no planearon bien el partido, saben jugar mucho con el balón, mucho toque, mucha posesión, y esta vez no la tuvieron. Ahí les falló, pero siempre es un gran equipo".