El momento del Salernitana no es el mejor, pues no importa contra quiénes jueguen, no parece haber manera de conseguir resultados que los saquen de la parte baja de la tabla de posiciones, algo que quedó claro en la última jornada. Y, aunque el entrenador del conjunto italiano confió en Luigi Sepe, la afición granate no estuvo nada contenta con la actuación del portero italiano y lo expresaron en redes.

A Memo Ochoa no le costó adaptarse al Viejo Continente, pues tiene más de un paso por allí. Sin embargo, el hecho de recaer en un equipo débil como es el Salernitana hace que brillar no sea nada sencillo, es por eso que ha recibido 17 goles en apenas seis partidos. Y, como si eso fuera poco, ahora el veterano guardametas mexicano deberá volver a ganarse el puesto en el 11 inicial, pues con el regreso de Luigi Sepe parece que el italiano será el favorito del entrenador.

Aunque parece que está definido que el portero europeo será el encargado de defender la portería del Salernitana, los aficionados le hicieron saber a Sepe que prefieren la presencia de Ochoa bajo los tres postes. Luego de la derrota, el exParma publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con el mensaje: "Esperaba que la vuelta al campo tuviera un final diferente. Pero es en los momentos difíciles que hemos demostrado que somos un equipo y lo seguiremos haciendo".

Con la bronca por la derrota, muchos aficionados criticaron fuertemente a Sepe y pidieron por el regreso de Ochoa. "Ok gracias por las palabras... pero caxxo ahora que juegue ochoa, y cuando haga 12 apariciones paguenle este bendito bono" o "Ok, ahora que juegue Ochoa gracias" fueron algunos de los comentarios que se podían leer en el posteo del compañero de Guillermo Ochoa. ¿Qué decisión tomará el nuevo entrenador?

Una estadística que no beneficia a Memo

Aunque está claro el público prefiere al portero mexicano antes que al italiano, los números muestran que Luigi Sepe ha sigo algo más sólido en su estadía en el Salernitana. Es que Sepe cuenta con 16 partidos jugados entre Serie A y Coppa Italia, recibió 26 goles y consiguió mantener su valla en cero en tres ocasiones, mientras que Ochoa jugó seis duelos, recibió 17 goles y todavía no tiene partidos sin recibir goles. ¿Le darán la chance de demostrar su calidad?