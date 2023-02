En el partido correspondiente a la vigesimosegunda jornada del campeonato de la Serie A 2022/23, el Salernitana cayó 1-0 en su visita al Hellas Verona en el Estadio Marcantonio Bentegodi. Era un duelo clave por la pelea por mantener la categoría, por lo que fue muy desilusionante la noticia de que Guillermo Ochoa perdió la titularidad.

Memo había jugado todos los minutos desde su llegada al equipo, y de hecho hasta fue reconocido como el futbolista más valioso del mismo en el mes de enero. Sin embargo, Davide Nicola tomó la polémica decisión de excluirlo del once para darle una oportunidad a Luigi Sepe, portero italiano de 31 años que no pudo evitar la caída del conjunto de Campania.

Esta disposición sorprendió a propios y extraños, ya que el elemento de la Selección Mexicana mostró grandes rendimientos y no hizo méritos para perder su lugar. Es por eso que, una vez culminado el encuentro, el portal Mediagol entrevistó al entrenador y le consultó sobre la razón por la que quitó al ex-América.

"Contrataron a Memo Ochoa para darnos una mano hasta el regreso de Sepe. Es un rol particular y hay jerarquías. Sepe ha ocupado con razón su lugar", apuntó con contundencia, dejando en claro que el mexicano llegó para ser suplente del italiano. En su consideración está por debajo de Luigi, por lo que tendrá que pelear para recuperar su lugar.

Más adelante, Davide Nicola completó: "Tenemos dos porteros excelentes. La Juventus rota a sus porteros, no sé por qué no podemos hacerlo nosotros". La mala noticia para Memo es que Salernitana solamente compite en la Serie A y no juega tres torneos como La Vecchia Signora, por lo que este concepto de "rotación" no termina de convencer. ¿Ya no sumará minutos?