Valencia y Celta de Vigo se enfrentaron por la última fecha de la Liga Española, para la cual ambos equipos llegaron ya sin chances de acceder a torneos internacionales ni tampoco riesgos de perder la categoría. En Mestalla, los dos conjuntos buscaron cerrar la temporada de la mejor manera, en un choque que al menos tuvo en juego la lucha por un lugar en la clasificación: Celta llegó 10° con 46 unidades, por encima de los 45 puntos de Valencia.

Néstor Araujo fue de la partida en el equipo dirigido por Eduardo Coudet, mientras que Orbelín Pineda volvió a ocupar en la banca, en un semestre que casi no lo ha visto saltar al campo de juego. En la primera mitad, Maxi Gómez, ex Celta, cumplió con la Ley del ex y adelantó a Valencia en el marcador. En el complemento, un ataque del equipo local terminó con centro al área. En el intento de rechazo, Araujo terminó por cabecear contra su propia portería y dejar sin chances a su compañero, Matías Dituro.

El gol en propia puerta del defensor que representa a la Selección Mexicana complicó los planes del Celta, que con la derrota por 2-0 cayó al 11° lugar. Por su parte, a los 70 minutos Coudet optó por el ingreso de Orbelín Pineda. El atacante llegó este semestre al equipo celeste con la idea de sumar rodaje en el continente europeo, pero apenas disputó 93 minutos desde su arribo.

El Mallorca de Javier Aguirre se juega la permanencia

Este domingo, la Liga Española definirá qué equipos acompañan a Alavés y Levante hacia la Segunda Divisón. Mallorca, equipo que contrató a Javier Aguirre para intentar mantener la categoría, se juega sus opciones mañana ante Osasuna. Un triunfo les permitirá evitar el descenso, pero en caso de no hacerlo, los dirigidos por el Vasco deberán esperar que Cádiz venza al ya descendido Alavés.